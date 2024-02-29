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Законодательство РК

Сенатор предложил создать единый госорган контроля за безопасностью продукции

Сенатор предложил создать единый госорган контроля за безопасностью продукции Фото: pxhere
Депутат Сената Андрей Лукин на пленарном заседании 29 февраля 2024 года предложил создать отдельный государственный орган по контролю за безопасностью продукции и защите прав потребителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он указал на отсутствие системных работ по защите населения от опасной и контрафактной продукции.

"Основная проблема оборота опасной и контрафактной продукции в Казахстане – ненадлежащее функционирование системы техрегулирования", – заявил он.

По его словам, за 2022 год на получение субсидий сельхозудобрений поступило порядка 18 тыс. заявок на более 38 млрд тенге. Из них в 360 случаях субсидии выплачены на основе незаконных сертификатов. Общая сумма ущерба составила более 1,2 млрд тенге.

Причинами этих проблем, продолжил он, являются отсутствие системы превентивного мониторинга потенциальных нарушений, импорт проблем из стран ЕАЭС, недостаточная ответственность участников рынка, отсутствие прослеживаемости в процессах техрегулирования, оценки соответствия с процессами регулирование налогообложения госзакупок и другими процессами.

"Для решения сложившейся ситуации предлагаю следующие меры. Создать эффективную систему госконтроля. Для этого необходимо создать отдельный государственный орган по контролю за безопасностью продукции и защите прав потребителей путем объединения комитетов техрегулирования и метрологии, защите прав потребителей, торговли, а также передачи части функций Министерства сельского хозяйства, здравоохранения и ЧС", – предложил депутат.

Указал он и на необходимость ужесточения уголовной и административной ответственности. 

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