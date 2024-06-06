ДТП с участием автобуса близ Чарына прокомментировали в Минтуризма

Заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы на брифинге 6 июня 2024 года прокомментировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП) близ Чарынского каньона – там перевернулся автобус с туристами, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что происшествие в Алматинской области показало справедливость замечаний туристов о небезопасности перевозки отдыхающих. В этой связи они поинтересовались, усилят ли в Казахстане контроль за компаниями, которые работают с туристами.

"Это ДТП заставило задуматься о многих вопросах. Выяснилось, что компания, которая осуществляла эти перевозки, не обладала туристской лицензией", – заявил в ответ заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы.

Он посоветовал туристам при выборе тура обращать внимание на то, есть у компании лицензия или нет. По его словам, список таких компаний размещен на сайте Министерства туризма и на сайте АО "НК "Kazakh Tourism".

Спикер также добавил, что сегодня ведется законодательная работа и контроль в этой сфере будет усилен.



Напомним, что автобус, перевозивший туристов, попал в дорожно-транспортное происшествие утром 27 мая 2024 года в Кегенском районе Алматинской области. Тогда в различные больницы были направлены 13 человек.

