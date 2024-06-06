Дороговизну отдыха в Казахстане объяснили в Минтуризма

Заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы в СЦК 6 июня 2024 года ответил на жалобы казахстанцев по поводу дороговизны внутреннего туризма, сообщает Zakon.kz.

Он признал, что соотношение цены и качества – это самый актуальный вопрос, когда речь идет о внутреннем туризме.

"Мы раз в год ездим как туристы и на себе чувствуем: если это качественно, то зачастую это дорого, если какие-то бюджетные варианты, то там есть вопросы к качеству. Это объясняется тем, что у нас все еще мало конкуренции на рынке: зачастую один-два качественных объекта и несколько более мелких объектов, и это говорит о том, что надо развивать конкуренцию. Когда будет больше объектов, будет баланс спроса и предложения, и цены, я надеюсь, будут на том уровне, который ожидает наше население, и качество, которое мы с вами ожидаем", – сообщил Даниел Сержанулы.

В целом, по его словам, в преддверии летнего сезона прорабатывается вопрос увеличения частоты и количества сезонных рейсов в курортные зоны Казахстана – Алаколь, Балхаш, Мангистау.

Так, по информации КГА, в 2024 году по итогам конкурсов планируется осуществлять 22 субсидируемых авиарейса по направлениям Урджар – Алматы – Урджар и Алматы – Ушарал – Алматы.

Вместе с тем планируются коммерческие авиарейсы по направлениям Астана – Урджар – Астана, Алматы – Урджар – Алматы, Алматы – Балхаш – Алматы и Астана – Балхаш – Астана.

В Министерстве транспорта Казахстана 27 мая 2024 года заявили, что в сезон каникул и отпусков увеличится количество авиарейсов и железнодорожных поездов в курортные зоны страны.