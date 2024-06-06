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Названы основные причины заболеваний домашнего скота в Казахстане

Животные, лошади, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 16:24 Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин 6 июня на брифинге в СЦК рассказал, что из бюджета выделили 13 млрд тенге для проведения профилактической вакцинации животных от опасных болезней, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что всемирная организация здоровья животных включила 88 болезней в перечень особо опасных болезней животных. Из них в Казахстане исторически зарегистрировано 68 болезней.

"В настоящее время в отношении 23 болезней проводятся профилактические вакцинации. Для этого из бюджета выделено 13 млрд тенге. За пять месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 86 неблагополучных пунктов. В сравнительном анализе эпизоотические ситуации аналогичные, за последние три года наблюдается динамика к снижению на 55 процентов", – озвучил Амангалий Бердалин.

По его словам, на сегодняшний день из 86 неблагополучных пунктов ликвидировано 22. В остальных 64 пунктах ветеринарные мероприятия продолжаются в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.

"Необходимо отметить, что в прошлом году были сложности со своевременным государственным закупом и поставкой диагностических компонентов. Но в текущем году все стабилизировалось – ветеринарные лаборатории работают в штатном режиме", – дополнил Амангалий Бердалин.

Он также назвал основные причины заболевания животных. Первое, с его слов, это неидентификация животных, потому что владельцы не уведомляют ветеринаров о приплоде. Таким образом животные не проходят своевременную вакцинацию и исследование на болезни.

"Кроме того, бесконтрольное перемещение животных с одной административной территории на другую, где разный санитарный статус, природно-очаговые болезни, неисполнение предписаний владельцами животных о сдаче на санитарный убой животных, подворовой убой животных без уведомления ветеринаров, неправильное планирование ветеринарных мероприятий со стороны местных исполнительных органов и необеспечение ветеринарных станций врачами", – заключил вице-министр сельского хозяйства.

10 апреля стало известно, что серьезные нарушения в сфере ветеринарии выявили прокуроры Жамбылской области.

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