Стоит ли ожидать роста цен на мясо из-за гибели скота во время паводков

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин в кулуарах Сената 25 апреля 2024 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на мясо и молочную продукцию на фоне гибели скота из-за масштабных паводков в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Амангалий Бердалин сообщил, что, по данным акиматов, всего в результате паводков пало 8 тыс. голов скота.

"Это, если исходить от общего поголовья по Казахстану – 0, 01%, поэтому это никак не может повлиять на себестоимость или стоимость мяса на рынке и в магазинах", – заверил спикер.

Не стоит людям ожидать, по его словам, и роста цен на молочную продукцию. Более того, он не исключает их стабилизацию уже в следующем году.

"Мы с каждым годом увеличиваем (объем производства – Прим. ред.). Не то что подорожает, мы на следующий год должны на 100%, то есть полностью обеспечить всеми молочными продуктами собственного производства. Самое главное, мы будем обеспечены своим качественным молоком, а себестоимость продукции каждый год разная, в зависимости от расходов фермеров. Но в крайнем случае, когда мы уже не будем импортировать это молоко, это уже хорошо, будет в достатке, а когда в достаточном количестве, и когда есть конкуренция, цены обычно не поднимаются", – отметил вице-министр.

10 апреля 2024 года в Министерстве сельского хозяйства рассказали, как владельцам сельскохозяйственной живности оформить компенсационные выплаты за понесенные потери, связанные с паводками.