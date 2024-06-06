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После паводка: для многодетной семьи из Костанайской области строят новый дом

После паводка: для многодетной семьи из Костанайской области строят новый дом, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 16:41 Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Многодетная семья Салауатовых из поселка Тауыш Джангельдинского района, в которой воспитывается семеро детей, уже в июле отпразднует новоселье в новом доме.

Сегодня он и еще и 21 дом для пострадавших от паводков находятся на стадии возведения стен и крыши. Строительство идет быстрыми темпами, работа кипит. Дома растут буквально на глазах. Строители стараются успеть сдать жилье в срок.

"Приходим с мужем сюда, на стройку, чуть ли не каждый день. Смотрим, радуемся, насколько слаженно идет работа. Мечтаем, как счастливо будем жить в своем новом доме. Позовем всех родственников и друзей на новоселье. Замечательно, что за черной полосой всегда приходит белая..." Мама многодетной семьи Анар Салауатова
После паводка: для многодетной семьи из Костанайской области строят новый дом, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 16:41

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Анар Салауатова признается, что без помощи государственных органов с трудностями семья бы не справилась.

"Спасибо нашему президенту, спасибо руководству области, района и строителям за то, что не оставили нас один на один с проблемами, – благодарят супруги Салауатовы.

Помимо строительства жилых домов, в рамках восстановительных работ ремонтируются дороги и мосты, поврежденные паводком. Восстанавливается инфраструктура населенных пунктов, включая системы электро- и водоснабжения. Оказывается помощь в благоустройстве территории.

Всего Джангельдинском районе для жителей, чьи дома разрушила стихия, построят 41 дом. Возводят их за счет финансовых ресурсов фонда "Қазақстан халқына" по типовому проекту, предложенному местными исполнительными органами.

После паводка: для многодетной семьи из Костанайской области строят новый дом, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 16:41

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

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