После паводка: для многодетной семьи из Костанайской области строят новый дом

Многодетная семья Салауатовых из поселка Тауыш Джангельдинского района, в которой воспитывается семеро детей, уже в июле отпразднует новоселье в новом доме.

Сегодня он и еще и 21 дом для пострадавших от паводков находятся на стадии возведения стен и крыши. Строительство идет быстрыми темпами, работа кипит. Дома растут буквально на глазах. Строители стараются успеть сдать жилье в срок.

"Приходим с мужем сюда, на стройку, чуть ли не каждый день. Смотрим, радуемся, насколько слаженно идет работа. Мечтаем, как счастливо будем жить в своем новом доме. Позовем всех родственников и друзей на новоселье. Замечательно, что за черной полосой всегда приходит белая..." Мама многодетной семьи Анар Салауатова

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Анар Салауатова признается, что без помощи государственных органов с трудностями семья бы не справилась.

"Спасибо нашему президенту, спасибо руководству области, района и строителям за то, что не оставили нас один на один с проблемами, – благодарят супруги Салауатовы.

Помимо строительства жилых домов, в рамках восстановительных работ ремонтируются дороги и мосты, поврежденные паводком. Восстанавливается инфраструктура населенных пунктов, включая системы электро- и водоснабжения. Оказывается помощь в благоустройстве территории.

Всего Джангельдинском районе для жителей, чьи дома разрушила стихия, построят 41 дом. Возводят их за счет финансовых ресурсов фонда "Қазақстан халқына" по типовому проекту, предложенному местными исполнительными органами.