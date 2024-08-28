В Костанайской области все пострадавшие от паводков обеспечены жильем

На этот раз долгожданное жилье получили жители села Колкамыс Джангельдинского района и поселка Амангельды Амангельдинского района.

В рамках восстановительных работ, при финансовой поддержке фонда "Қазақстан халқына" были построены 37 новых домов по типовому проекту.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

"Было завершено строительство 19 домов в Колкамыс и 18 домов в поселке Амангельды. Эти меры позволили обеспечить жильем всех пострадавших от паводка в регионе. Дома построены в короткий срок, но с соблюдением всех строительных норм", — отметил заместитель акима Костанайской Ринат Мухаметкалиев.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Стоит отметить, что строительство началось практически сразу с момента восстановления погоды и за короткий срок с нуля были построены новые дома.

Летом новоселье уже отметили 22 семьи, пострадавшие от паводка из села Тауыш Джангельдинского района.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В поселке Амангельды ключи торжественно вручил советник акима Костанайской области Ерлан Спанов, который поздравил новоселов с этим праздничным событием.

"Помимо строительства жилых домов, в рамках восстановительных работ были отремонтированы дороги и мосты, поврежденные паводком. Восстановлена вся инфраструктура населенных пунктов, включая системы электро- и водоснабжения", — подчеркнул он.

В Костанайской области все пострадавшие от весеннего паводка получили необходимую финансовую помощь для восстановления жилья, а жителям, чьи дома восстановлению не подлежали, в короткие сроки построили новые.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Всего в Костанайской области за счет средств общественного фонда "Қазақстан Халқына" было построено 89 индивидуальных жилых домов в Костанайском, Амангельдинском и Джангельдинском районах области.

Также компанией BAZIS-A был построен 50-квартирный жилой дом в городе Аркалык. Квартиры будут предоставлены пострадавшим жителям города Аркалык, Амангельдинского и Джангельдинского районов в ближайшее время .

Этим летом вручены ключи от индивидуальных домов в мкрн, "Кунай" для 14 семей, ранее проживавших в районе Колесные ряды и лишившихся жилья из за паводка.