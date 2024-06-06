В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пятницу

Фото: Zakon.kz

Синоптики сообщили, что 7 июня в пятницу неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, передает Zakon.kz.

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