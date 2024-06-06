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Жара до +40, град и гроза: на большей части РК объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 20:09 Фото: pixabay
В Астане и 14 областях страны на 7 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в центре Мангистауской области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем на юге, в центре области, 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40°C, высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере Улытауской области сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Карагандинской области временами сильный дождь. Ночью на западе области, днем временами гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на севере, востоке Актюбинской области гроза. Ветер юго-западный днем на севере, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. Днем по области сильная жара +35+38°C. На севере, западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью гроза.

Днем на севере, в центре Атырауской области гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области сильная жара +37°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара +35°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области гроза. Днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер западный днем на севере, востоке, юге области, 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем гроза. Ветер западный днем, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Акмолинской области сильный дождь. На западе, севере, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области, 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау утром и днем гроза, днем град. Ветер юго-западный днем, при грозе порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области гроза. Ветер юго-западный, западный днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +37°C. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Абайской области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ветер северо-западный, западный днем на севере области 15-20 м/с. Днем по области сильная жара +40°C. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области и в Кызылорде чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Северо-Казахстанской области сильный дождь. На севере, востоке, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23 м/с. Ночью на севере, западе, востоке области, днем на севере, западе, юге области гроза. Днем на севере, западе, юге области град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный днем, 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области гроза, на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте нарастание пожарной опасности от высокой до чрезвычайной. В Туркестане в период 7-10 июня нарастание пожарной опасности от высокой до чрезвычайной.

На западе, севере, востоке Павлодарской области гроза. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем гроза.

Ранее о том, какой будет погода по республике в предстоящую пятницу, 7 июня 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков РГП "Казгидромет".

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