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Алматы попал в антилидеры из-за заполонивших город мопедистов и самокатчиков

Парковки для самокатов, электрические самокаты, правила для самокатчиков, самокатчики , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 11:38 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Полицейские Казахстана призывают самокатчиков и мопедистов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения (ПДД). Как оказалось, владельцы подобного вида транспорта чаще всего нарушают правила в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Казахстана, с начала 2024 года за различные нарушения на дороге более 22 тысяч водителей мопедов привлечены к ответственности.

Большее количество из них – в Алматы. С участием мопедов совершено 436 аварий.

Неаккуратным вождением отличаются и самокатчики.

Более того, они передвигаются, иногда заставляя пешеходов уворачиваться под свои нетерпеливые сигналы.

"В 2024 году электросамокатчики допустили почти 10 тысяч нарушений. С их участием зарегистрировано 45 ДТП, в том числе пять по вине водителей самокатов".Пресс-служба МВД РК

Ранее МВД в очередной раз обратилось к казахстанским водителям. В заявлении за 7 июня 2024 года отмечен призыв неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

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