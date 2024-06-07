Алматы попал в антилидеры из-за заполонивших город мопедистов и самокатчиков

Полицейские Казахстана призывают самокатчиков и мопедистов неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения (ПДД). Как оказалось, владельцы подобного вида транспорта чаще всего нарушают правила в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Казахстана, с начала 2024 года за различные нарушения на дороге более 22 тысяч водителей мопедов привлечены к ответственности.



Большее количество из них – в Алматы. С участием мопедов совершено 436 аварий.

Неаккуратным вождением отличаются и самокатчики.

Более того, они передвигаются, иногда заставляя пешеходов уворачиваться под свои нетерпеливые сигналы.

"В 2024 году электросамокатчики допустили почти 10 тысяч нарушений. С их участием зарегистрировано 45 ДТП, в том числе пять по вине водителей самокатов". Пресс-служба МВД РК

Ранее МВД в очередной раз обратилось к казахстанским водителям. В заявлении за 7 июня 2024 года отмечен призыв неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.