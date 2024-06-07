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МВД опубликовало обращение к казахстанским водителям

Дети, ребенок, детский сад, игрушка, дорога, ДТП с детьми , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 09:20 Фото: pixabay
Министерство внутренних дел Казахстана (МВД) в очередной раз обратилось к казахстанским водителям. В заявлении за 7 июня 2024 года отмечен призыв неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Полицейские отмечают, что соблюдение правил является главным условием безопасности на дорогах.

"Хочу подчеркнуть, что сотрудниками полиции на постоянной основе проводится разъяснительная и профилактическая работа по недопущению дорожно-транспортных происшествий, а также пресечению нарушений ПДД".Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев

Также сказано, что на загородных трассах ежедневно несут службу порядка 1,5 тысячи патрульных полицейских, при этом каждым автоэкипажем обслуживается маршрут протяженностью 50 км.

Несмотря на это, водители зачастую пренебрегают Правилами дорожного движения, не соблюдают скоростной режим, выезжают на встречную полосу, рискуют, что впоследствии приводит к тяжким последствиям.

"К примеру, 5 июня в Актюбинской области водитель Toyota Alphard, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание, хотя буквально за некоторое время до происшествия был остановлен сотрудниками полиции и предупрежден о соблюдении ПДД. В результате данного происшествия погибли четыре человека".Алибек Кениспаев

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В заключении он в очередной раз призвал водителей соблюдать правила, быть внимательными на дорогах, не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения.

"Помните, что соблюдение правил дорожного движения является залогом вашей безопасности и безопасности окружающих!"Алибек Кениспаев

Днем ранее, 6 июня, стражи порядка призвали родителей в период летних каникул контролировать досуг детей и предупредили об опасности их вербовки в качестве наркокурьеров.

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