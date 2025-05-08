К мопедистам обратилась полиция Алматы

Сотрудники Департамента полиции Алматы 8 мая 2025 года призвали владельцев мопедов соблюдать правила дорожного движения и помнить об ответственности за безопасность на дороге, сообщает Zakon.kz.

Начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев, обращаясь к мопедистам, призвал их быть предельно внимательными.

"За рулем мопеда вы – полноценный участник дорожного движения, и от ваших решений зависят жизни и здоровье окружающих. За сухими фактами – судьбы и семьи людей", – подчеркнул он.

Также глава УМПС напомнил, что регистрация мопедов остается обязательной процедурой.

"Не откладывайте – получите номер, оформите страховку, пройдите техосмотр. Это не просто формальность – это ваша защита". Серик Шумаев

Особое внимание спикер уделил родителям:

"Не позволяйте детям управлять мопедами. Несовершеннолетние за рулем – это трагедия, которой можно избежать. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте правила. Пусть дорога будет местом движения, а не беды".

О том, что можно и что нельзя в Казахстане водителям мопедов с 5 апреля 2025 года, можете узнать по ссылке.