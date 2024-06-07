Автобусы в Астане будут ходить дольше

Несколько автобусных маршрутов в Астане будут ходить дольше обычного, передает Zakon.kz.

В City Transportation Systems сообщили, что речь идет о 17 маршрутах: 3, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 27, 30, 32, 35, 44, 59, 84.

Им добавлены обороты в вечернее время, что позволит продлить время работы.

Сейчас общественный транспорт в Астане работает с 6:00 до 23:30.

"Здесь время 23:30 – это время, когда маршруты полностью заканчивают свою работу на конечных остановочных пунктах. Например, если маршрут с одной конечной остановки выезжает в 21:50 и на прохождение пути уходит 1,5 часа, то его работа на следующей конечной остановке заканчивается в 23:30", – пояснили в cts_kz.

Также в компании акцентировали внимание на том, что расписание и время оборотов маршрутов разные, поэтому работы маршрутов на конечных остановках заканчиваются по- разному. Пассажиров просят учесть это при планировании своих поездок.

Также говорится, что в ближайшее время запускаются ночные маршруты, о дате запуска которых будет сказано дополнительно.

О запуске ночных автобусных маршрутов в Астане говорилось еще 4 июня.