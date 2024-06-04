В Астане запустят ночные автобусные маршруты
Фото: Zakon.kz
Три автобусных маршрута будут ездить по Астане в ночное время, сообщает Zakon.kz.
Об этом 4 июня рассказали в City Transportation Systems.
"С началом летнего периода, чтобы сделать город еще более удобным и доступным, планируется запуск ночных маршрутов №№ 201, 202, 203. Теперь жители и гости столицы смогут легко и комфортно перемещаться по городу в ночное время, с 00:00 до 06:00", – сказано в сообщении.
Маршруты охватят основные транспортные хабы и соединят ключевые районы города.
Подробную информацию о схемах маршрутов и расписании в компании предоставят позже.
Ранее сообщалось, что в Астане 17 автобусных маршрутов изменили схему движения из-за ремонта дорог.
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