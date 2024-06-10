Более 240 тысяч заявок подали казахстанцы на зачисление в 1 класс
Фото: акимат города Алматы
Более 242 тыс. заявлений для приема в первый класс успели подать казахстанцы на данный момент, сообщает Zakon.kz.
В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля и продлится до 31 августа 2024 года, напоминает пресс-служба Минпросвещения РК.
"Самые высокие показатели по приему в первый класс наблюдаются в Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях, а также городах Алматы и Астана". Комитет среднего образования Министерства просвещения РК
Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тыс, казахстанских детей.
В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя.
Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz.
Для сдачи через портал необходимо:
- заявление родителей или других законных представителей;
- медицинские справки формы № 065/у "Карта профилактических прививок и формы № 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка";
- цифровая фотография ребенка размером 3х4 см.
Заявки принимаются с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней.
Ранее Министерство просвещения подготовило поправки в номенклатуру видов организаций образования.
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