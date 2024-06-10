Новые виды оздоровительных школьных лагерей появятся в Казахстане

Министерство просвещения подготовило поправки в номенклатуру видов организаций образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, номенклатура дополнена новыми образовательно-оздоровительными организациями:

детский профильный лагерь (лагерь дневного пребывания, палаточный, юрточный).

детские образовательно-оздоровительные центры (комплексы, лагеря) круглогодичного или сезонного действия.

Как поясняют в Минпросвещения, законом от 15 апреля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" вносится дополнение в закон "О разрешениях и уведомлениях" следующего содержания: "Предоставление образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним."

"Вопрос о лицензировании детских загородных лагерей в Казахстане является ключевым в контексте обеспечения безопасности и качества услуг для детей. Введение обязательного лицензирования имеет множество преимуществ, включая защиту прав и интересов детей, обеспечение безопасности пребывания детей в лагерях, повышение уровня квалификации персонала и поддержку развития индустрии детского отдыха", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 июня.