Опубликован график приема документов в 1 класс по регионам

В Министерстве просвещения 10 апреля 2026 года опубликовали график приема заявлений для поступления детей в первый класс, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в этом году кампания по приему документов в первый класс начнется 27 мая и продлится до 31 августа.

График приема документов в 1 класс по регионам

27 мая – 31 августа

Астана

область Абай

область Жетысу

Кызылординская область

Западно-Казахстанская область

10 июня – 31 августа

Алматы

Акмолинская область

Актюбинская область

Жамбылская область

Восточно-Казахстанская область

18 июня – 31 августа

Алматинская область

Костанайская область

Павлодарская область

Атырауская область

Шымкент

29 июня – 31 августа

Мангистауская область

Туркестанская область

Карагандинская область

Северо-Казахстанская область

область Улытау

Ранее сообщалось, что Минпросвещения, проанализировав опыт предыдущих лет, приняло решение перенести сроки начала приемной кампании с 1 апреля на 27 мая. Кроме того, был изменен порядок приема в первый класс.