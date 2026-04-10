Опубликован график приема документов в 1 класс по регионам
В Министерстве просвещения 10 апреля 2026 года опубликовали график приема заявлений для поступления детей в первый класс, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве напомнили, что в этом году кампания по приему документов в первый класс начнется 27 мая и продлится до 31 августа.
График приема документов в 1 класс по регионам
27 мая – 31 августа
- Астана
- область Абай
- область Жетысу
- Кызылординская область
- Западно-Казахстанская область
10 июня – 31 августа
- Алматы
- Акмолинская область
- Актюбинская область
- Жамбылская область
- Восточно-Казахстанская область
18 июня – 31 августа
- Алматинская область
- Костанайская область
- Павлодарская область
- Атырауская область
- Шымкент
29 июня – 31 августа
- Мангистауская область
- Туркестанская область
- Карагандинская область
- Северо-Казахстанская область
- область Улытау
Ранее сообщалось, что Минпросвещения, проанализировав опыт предыдущих лет, приняло решение перенести сроки начала приемной кампании с 1 апреля на 27 мая. Кроме того, был изменен порядок приема в первый класс.
