Общество

Опубликован график приема документов в 1 класс по регионам

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 17:41 Фото: Zakon.kz
В Министерстве просвещения 10 апреля 2026 года опубликовали график приема заявлений для поступления детей в первый класс, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в этом году кампания по приему документов в первый класс начнется 27 мая и продлится до 31 августа.

График приема документов в 1 класс по регионам

27 мая – 31 августа

  • Астана
  • область Абай
  • область Жетысу
  • Кызылординская область
  • Западно-Казахстанская область

10 июня – 31 августа

  • Алматы
  • Акмолинская область
  • Актюбинская область
  • Жамбылская область
  • Восточно-Казахстанская область

18 июня – 31 августа

  • Алматинская область
  • Костанайская область
  • Павлодарская область
  • Атырауская область
  • Шымкент

29 июня – 31 августа

  • Мангистауская область
  • Туркестанская область
  • Карагандинская область
  • Северо-Казахстанская область
  • область Улытау

Ранее сообщалось, что Минпросвещения, проанализировав опыт предыдущих лет, приняло решение перенести сроки начала приемной кампании с 1 апреля на 27 мая. Кроме того, был изменен порядок приема в первый класс.

Ирина Капитанова
Читайте также
Зарина Дияс объявила о завершении карьеры
18:24, Сегодня
Зарина Дияс объявила о завершении карьеры
В Казахстане продлили срок приема документов в первый класс
15:47, 01 февраля 2024
В Казахстане продлили срок приема документов в первый класс
Названа дата начала приема документов в первый класс в Казахстане
09:40, 20 марта 2025
Названа дата начала приема документов в первый класс в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
