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Бесплатным будет проезд в автобусах Астаны на один день

Бесплатным будет проезд в автобусах Астаны на один день, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 11:51 Фото: Zakon.kz
16 июня – в праздник Құрбан айт – проезд на общественном транспорте в столице будет бесплатным, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает ТОО "City Transportation Systems".

"Решением акимата города Астаны в предстоящий праздник Кұрбан айт, 16 июня, проезд на общественном транспорте столицы (городские и пригородные маршруты) будет бесплатным. Работа общественного транспорта начинается в 06:00".

На ночных маршрутах № 201, 202, 203 в ночь с 15 на 16 июня проезд также будет бесплатным.

Ранее появилась информация, сколько автобусных маршрутов в Астане изменили схему движения с 10 июня.

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