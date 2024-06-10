Бесплатным будет проезд в автобусах Астаны на один день

16 июня – в праздник Құрбан айт – проезд на общественном транспорте в столице будет бесплатным, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает ТОО "City Transportation Systems".

"Решением акимата города Астаны в предстоящий праздник Кұрбан айт, 16 июня, проезд на общественном транспорте столицы (городские и пригородные маршруты) будет бесплатным. Работа общественного транспорта начинается в 06:00".

На ночных маршрутах № 201, 202, 203 в ночь с 15 на 16 июня проезд также будет бесплатным.

Ранее появилась информация, сколько автобусных маршрутов в Астане изменили схему движения с 10 июня.