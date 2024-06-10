Сколько автобусных маршрутов в Астане изменили схему движения с 10 июня

12 автобусных маршрутов столицы изменили схемы движения с 10 июня, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении City Transportation Systems.

Причина – ремонтные работы.

Временно изменены схемы движения маршрутов 10, 17, 18, 37, 42, 43, 303, 308, 309, 323, 320, 302.

С измененной схемой движения можете ознакомиться по ссылке.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

Кроме того, в Астане переименованы шесть остановок.

С "ул. А-51" на ЖК "Adam Armany", на маршрутах № 3, 14, 50, 66; С "ул. А-426" на ЖК "Восток", на маршрутах № 3, 14, 50, 60, 66; С "ул. А-427" на ЖК "Balausa", на маршрутах № 3, 14, 50, 60, 66; С "ул. А-82" по ул. Нажимеденова на ЖК "Молодежный", на маршрутах № 3, 14, 50, 60, 66; С "ул. А-82" по ул. Байтурсынова на "ул М. Тынышбайұлы", маршруты № 11, 21, 32, 48, 50, 57; С "ул. А-75" на ЖК "Фирдаус", на маршрутах № 11, 21, 32, 57.

Ранее в акимате Астаны рассказали, когда запустят ночные автобусные маршруты.