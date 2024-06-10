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Свыше тридцати километров автодорог отремонтируют в Кокшетау

Свыше тридцати километров автодорог отремонтируют в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 16:25 Фото: Берик Ескенов
В текущем году особое внимание будет уделено ремонту на окраинах административного центра Акмолинской области. Дорожное полотно обновят и на центральных улицах. К тому же, завершается реконструкция крупных транспортных развязок, что позволит разгрузить центральные улицы города.

О том, как ремонтируют улицы в областном центре, рассказали в отделе жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог.

"Мы на сегодняшний день разыграли конкурс по среднему ремонту по городу. Будем ремонтировать улицы Жумбактас, Досова и другие. Кроме этого, уже асфальтным покрытием прошли улицы Литвинова и Жамбыла. К тому же, ямочным ремонтом порядка 30 тыс. квадратных метров предусмотрели. Все работы будут проводиться согласно плану, препятствий нет". Руководитель ЖКХ и автомобильных дорог Адлет Рахимжанов

Вопрос качественных дорог областного центра всегда был актуальным для водителей, на центральных улицах заметны положительные изменения, проделан ямочный ремонт. Городская администрация планирует продолжать работу в данном направлении. Сообщается, что сейчас завершается реконструкция дороги от улицы Уалиханова до улицы Ашимова протяженностью свыше полутора километров. Новый транспортный узел позволит не только разгрузить другие улицы, но и улучшить проезд для горожан.

"В прошлом году мы подготовили основание. Положили первый слой крупнозернистого асфальта. В скором времени строительство завершится. На данный момент мы делаем тротуары, после будем асфальтировать. На этот участок дороги положим еще один слой крупнозернистого асфальта, потом мелкозернистого. Также для удобства горожан предусмотрено в проекте освещение". Строитель Владимир Елизов

Ремонту дорог в городе Кокшетау рады автолюбители.

"Радует, когда видишь ремонт дорог по городу, ведь это залог нашей безопасности и качества вождения. К тому же, не придется ремонтировать ходовую часть автомобиля. В центре дороги хорошие, сейчас активно ведутся работы на окраинах города. Постепенно в Кокшетау везде будут идеальные дороги". Житель города Арман Байтасов

Как сообщили в отделе ЖКХ и автомобильных дорог, новые трассы появятся и в микрорайоне Сарыарка. Местные власти разработали проект и начали укладывать основание дороги. При достаточном финансировании в ближайшие годы здесь уложат асфальт. Как заявили чиновники, все стадии ремонта дорог, начиная от применяемых строительных материалов и заканчивая укладкой асфальтобетонного покрытия, будут проходить под пристальным вниманием дорожной лаборатории.

В целом, на обновление дорог в этом году из бюджета направлено почти 2,5 млрд тенге.

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