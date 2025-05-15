В МВД высказались об установке госномеров на велосипеды и самокаты

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса 15 мая 2025 года рассказал о планах установки госномеров на велосипеды и самокаты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько возможно будет установить госномера на все велосипеды и самокаты в стране.

"По велосипедам – пока речи нет и никогда не было. Да, были, некоторые комментировали про детские велосипеды, но это не соответствует действительности. Про самокаты – речь идет совсем о другом. Если вы посмотрите, на всех самокатах есть идентификационные номера, они маленькие, незаметные, но они есть. Их ставит сама фирма-агрегатор. Сейчас эта инициатива депутатов – чтобы эти номера были больше, чтобы их было видно. Условно говоря, если наезд совершили, чтобы человек мог увидеть номер. И говорите: "Самокат с таким-то номером наехал на ребенка". Соответственно, мы с агрегатором посмотрим, кто в это время ехал на самокате. Мы найдем это лицо", – сказал в ответ Игорь Лепеха.

По его словам, по такому пути пошли в Москве. Там номера устанавливают на руле и на раме.

"А наши на сегодня как спичечный коробок, и не видно их. То есть мы хотим так. Но это мы хотим. Если депутатами эта инициатива будет поддержана, значит, будет возможность идентифицировать лицо, которое совершило правонарушение. А на велосипедах нет, вообще не будет", – резюмировал он.

16 апреля 2025 года заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что есть предложение по внедрению госномеров не только на самокатах, но и на велосипедах.