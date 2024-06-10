Осторожно, воры: в МВД обратились к казахстанцам

В Министерстве внутренних дел Казахстана 10 июня рассказали, как обезопасить свой дом от воров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев отметил, что для воров-домушников лето своего рода "бархатный сезон", так как многие в это время находятся в разъездах.

"В целом с начала года задержано более 1100 квартирных воров, в том числе 59 преступных групп и 38 воров-гастролеров. К примеру, в Алматы ранее была задержана группа квартирных воров-гастролеров из четырех человек. Они совершили пять квартирных краж путем отжима пластиковых окон, общий ущерб составил свыше 17 млн тенге. Также здесь были задержаны квартирные воры-гастролеры, которые совершили 12 квартирных краж путем подбора ключей", – рассказал Шынгыс Алекешев.

За последние пять лет количество квартирных краж ежегодно снижается в среднем на 34%. Если в 2019 году было зарегистрировано более 31 тыс. преступлений, то в 2023 году – не более 9 тыс. Аналогичная тенденция снижения сохраняется и в текущем году – почти на 28%.

Однако злоумышленники совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. В основном квартирные кражи совершаются в дневное время, а именно когда все находятся на работе или учебе. Для проникновения в жилища домушники используют различные способы: взламывают двери, проникают через открытые форточки, окна, балконы, отжимают пластиковые окна, подбирают ключи к замкам", – подчеркнул Шынгыс Алекешев.

С целью защиты своего жилища от воров в МВД рекомендуют соблюдать самые простые меры безопасности:

установите дверь с качественными врезными замками на заклепках. Чем больше предусмотрено оборотов ключа, тем надежнее замок, в идеале должно быть 3-4 оборота. Также важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры;

установите стационарные решетки для окон, поскольку их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы не только для жителей первого, второго или последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов или же проходят рядом с трубами и пожарными лестницами;

еще один способ защитить окна – рольставни. Такие жалюзи – отличный вариант для дач или частного дома;

установите сигнализацию, в том числе с SMS-оповещениями при проникновении и камерами видеонаблюдения;

не выкладывайте в социальных сетях денежные накопления, ювелирные изделия и места их хранения. Кроме того, не стоит сообщать "всему миру", что в данный момент вы находитесь в отпуске с долговременным выездом;

не храните крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами. Используйте для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользуйтесь услугами банков.

В январе глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел поручил поставить заслон киберпреступности и интернет-мошенничеству. Тогда же он заявил, что воры и бандиты должны сидеть в тюрьме.