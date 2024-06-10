Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая

В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:20 Фото: Zakon.kz
В Алматы начинается строительство транспортно-пересадочного узла "Саяхат". Это отразится на движении на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая, передает Zakon.kz.

Строительство проводится в рамках реализации мастер-плана транспортного каркаса города, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

На первом этапе в целях демонтажа существующего павильона автобусной остановки "Кунаева" и переустройства водопровода с 11 июня будет ограничено движение по крайним полосам на северной стороне пр. Райымбека от ул. Кунаева.

В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:20

Фото: акимат города Алматы

Кроме того, с 15 по 16 июня будет ограничено движение на съезде с пр. Райымбека на пр. Суюнбая в связи с производством работ по переустройству водопровода. Объезд будет осуществляться путем разворота по пр. Райымбека на пересечении с пр. Назарбаева и съездом через тоннель на пр. Суюнбая.

В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:20

Фото: акимат города Алматы

Проектом предусмотрено строительство четырех остановочных пунктов – "ул.Кунаева", "ТРЦ Мерей", "ул. Пушкина" и "Автовокзал Саяхат". В совокупности эти пункты обслуживают 63 городских и пригородных маршрута с большим пассажиропотоком из алматинской агломерации.

Для обеспечения комфортного и безопасного ожидания пассажирами на каждой остановке будет возведен навес порядка 50 метров в длину, под которым одновременно смогут находиться до 6 автобусов.

Также будут установлены интерактивные табло с информацией о прибывающих маршрутах, благоустроена прилегающая территория. На сопряжении посадочных площадок с тротуарами и у лестниц предусмотрены пандусы для обеспечения подхода маломобильных групп населения и пешеходов с детскими колясками.

Полностью завершить проект планируется до конца текущего года.

Ранее стало известно, что в Алматы заменят более 1,2 км трубопровода, эксплуатируемого с 1976 года, проходящего по улице Дунаевского.

Читайте также

Как уберечь вой велосипед от кражи, рассказали в МВД
Как уберечь свой велосипед от воров, рассказали в МВД
Свыше тридцати километров автодорог отремонтируют в Кокшетау
Свыше тридцати километров автодорог отремонтируют в Кокшетау
депутат, Мажилис, онкология
Депутат раскритиковала доступность онкопомощи в Казахстане: Люди по пять месяцев ждут
Константин Вноровский
Алматы 2024 год Строительство Строительство дорог
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Град, ливень, шквал и жара: на понедельник в РК объявлено штормовое предупреждение
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему
Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему
закрытие пропуска на границе Казахстана с Китаем
Китай закроет автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: