В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая

В Алматы начинается строительство транспортно-пересадочного узла "Саяхат". Это отразится на движении на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая, передает Zakon.kz.

Строительство проводится в рамках реализации мастер-плана транспортного каркаса города, сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

На первом этапе в целях демонтажа существующего павильона автобусной остановки "Кунаева" и переустройства водопровода с 11 июня будет ограничено движение по крайним полосам на северной стороне пр. Райымбека от ул. Кунаева.

Фото: акимат города Алматы

Кроме того, с 15 по 16 июня будет ограничено движение на съезде с пр. Райымбека на пр. Суюнбая в связи с производством работ по переустройству водопровода. Объезд будет осуществляться путем разворота по пр. Райымбека на пересечении с пр. Назарбаева и съездом через тоннель на пр. Суюнбая.

Фото: акимат города Алматы

Проектом предусмотрено строительство четырех остановочных пунктов – "ул.Кунаева", "ТРЦ Мерей", "ул. Пушкина" и "Автовокзал Саяхат". В совокупности эти пункты обслуживают 63 городских и пригородных маршрута с большим пассажиропотоком из алматинской агломерации.

Для обеспечения комфортного и безопасного ожидания пассажирами на каждой остановке будет возведен навес порядка 50 метров в длину, под которым одновременно смогут находиться до 6 автобусов.

Также будут установлены интерактивные табло с информацией о прибывающих маршрутах, благоустроена прилегающая территория. На сопряжении посадочных площадок с тротуарами и у лестниц предусмотрены пандусы для обеспечения подхода маломобильных групп населения и пешеходов с детскими колясками.

Полностью завершить проект планируется до конца текущего года.

Ранее стало известно, что в Алматы заменят более 1,2 км трубопровода, эксплуатируемого с 1976 года, проходящего по улице Дунаевского.