Очередную улицу перекроют в Алматы: уже до 15 сентября

В Алматы заменят более 1,2 км трубопровода, эксплуатируемого с 1976 года, проходящего по улице Дунаевского. Работы займут три месяца. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Специалисты уточнили:

"С 11 июня по 15 сентября 2024 года в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по северной стороне улицы Дунаевского от улицы Жарокова в западном направлении".

Также сказано, что движение будет закрыто только в западном направлении.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1240 метров, введенного в эксплуатацию с 1976 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Стоит отметить, что данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 153 многоквартирных жилых дома, 7 частных домов, 5 детских садов, 4 школы, 2 объекта здравоохранения и 15 прочих объектов.

"Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

В заключении жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Также до 15 сентября в Алматы на лето ограничат движение на участке по ул. Жургенова. Подробнее с планами коммунальщиков можно ознакомиться по ссылке.