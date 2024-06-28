В Алматы до конца лета ограничат движение по проспекту Суюнбая

В Алматы ограничат движение по проспекту Суюнбая для замены трубопровода, введенного в эксплуатацию с 1967 года. По данным специалистов ТОО "Алматинские тепловые сети", это произойдет с 1 июля по 31 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Также сказано, что движение ограничат для автотранспорта по проспекту от дома №375 до дома №419.

Движение по названной улице будет перекрыто по восточной стороне. По западной стороне будет организовано двустороннее движение для автотранспорта.

Фото: пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Стоит подчеркнуть, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 506 метров, введенного в эксплуатацию с 1967 года, проходящего под проезжей частью.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее стало известно, что с 29 июня по 15 сентября 2024 года в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение для автотранспорта по улице Байкадамова от проспекта Гагарина до улицы Жарокова. Данные обстоятельства связаны с заменой трубопровода, введенного в эксплуатацию с 1984 года.