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Программа "Тариф в обмен на инвестиции" в действии в Усть-Каменогорске

Программа Тариф в обмен на инвестиции в действии в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:38 Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска
Республиканская программа, призванная поддержать и модернизировать системы коммуникаций, начала давать свои плоды в областном центре. Предприятием АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" в этом году начата замена труб на 29 участках. Это 13 километров сетей.
"В прошлом году были заменены 6 километров. И, в принципе, этот показатель всегда был таким. Но теперь увеличенные объемы позволили преодолеть жизненно важный рубеж. Мы наконец-то сможем заменять коммуникации быстрее, чем они стареют, а значит, постепенно снижать уровень общего износа сети". Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар

Работы по замене труб начали в городе с первыми потеплениями. В акимате подчеркивают, что вместе с качеством необходимо контролировать и сроки выполнения работ, ведь замена подземных коммуникаций – это всегда дискомфорт для населения. Поэтому в городской администрации намерены тщательно контролировать процесс и его соответствие графикам.

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