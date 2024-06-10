Программа "Тариф в обмен на инвестиции" в действии в Усть-Каменогорске
Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска
Республиканская программа, призванная поддержать и модернизировать системы коммуникаций, начала давать свои плоды в областном центре. Предприятием АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" в этом году начата замена труб на 29 участках. Это 13 километров сетей.
"В прошлом году были заменены 6 километров. И, в принципе, этот показатель всегда был таким. Но теперь увеличенные объемы позволили преодолеть жизненно важный рубеж. Мы наконец-то сможем заменять коммуникации быстрее, чем они стареют, а значит, постепенно снижать уровень общего износа сети". Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар
Работы по замене труб начали в городе с первыми потеплениями. В акимате подчеркивают, что вместе с качеством необходимо контролировать и сроки выполнения работ, ведь замена подземных коммуникаций – это всегда дискомфорт для населения. Поэтому в городской администрации намерены тщательно контролировать процесс и его соответствие графикам.
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