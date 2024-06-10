Программа "Тариф в обмен на инвестиции" в действии в Усть-Каменогорске

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска

Республиканская программа, призванная поддержать и модернизировать системы коммуникаций, начала давать свои плоды в областном центре. Предприятием АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" в этом году начата замена труб на 29 участках. Это 13 километров сетей.

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