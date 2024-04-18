В Усть-Каменогорске продолжается акция "Таза Казахстан"
Для экоактивистов и жителей текущая неделя проходит под девизом "Киелі мекен". В эти дни особое внимание уделяется памятным и историческим местам города.
Фото предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска
Волонтеры вызвались очистить территории вокруг Монумента Независимости, памятника Кабанбай батыру, перевала Чечек и этнографического парка. Работники Ульбинского металлургического завода очистили скверы вокруг памятников В. Потанину и Е. Славскому, а сотрудники музейной отрасли Усть-Каменогорска помогли привести в порядок парк имени Жамбыла, основанный более ста лет назад.
Фото предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска
Активно присоединяются к акции и предприниматели. Коллективы производств выходят на уборки прилегающих территорий. Генеральную уборку входных групп провели и владельцы заведений на усть-каменогорском Арбате.
Фото предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска
В целом, по последним данным, в городе уже прошли субботники в более чем в 600 дворах. Совместными усилиями удалось собрать и вывести больше 7 тыс. тонн мусора.
Фото предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска
Только в Усть-Каменогорске в экологической акции "Таза Казахстан" приняли участие больше 20 тыс. человек.