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В Усть-Каменогорске продолжается акция "Таза Казахстан"

экоакция, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:21 Фото предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска
Проведя уборку основных дорог и магистралей Усть-Каменогорска, коммунальщики областного центра запустили графики регулярной мойки асфальтового покрытия. Параллельно началась санитарная обрезка кроны деревьев вдоль магистралей и кабельных линий, сообщает Zakon.kz.

Для экоактивистов и жителей текущая неделя проходит под девизом "Киелі мекен". В эти дни особое внимание уделяется памятным и историческим местам города.

экоакция, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:21

Фото предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

Волонтеры вызвались очистить территории вокруг Монумента Независимости, памятника Кабанбай батыру, перевала Чечек и этнографического парка. Работники Ульбинского металлургического завода очистили скверы вокруг памятников В. Потанину и Е. Славскому, а сотрудники музейной отрасли Усть-Каменогорска помогли привести в порядок парк имени Жамбыла, основанный более ста лет назад.

экоакция, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:21

Фото предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

Активно присоединяются к акции и предприниматели. Коллективы производств выходят на уборки прилегающих территорий. Генеральную уборку входных групп провели и владельцы заведений на усть-каменогорском Арбате.

экоакция, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:21

Фото предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

В целом, по последним данным, в городе уже прошли субботники в более чем в 600 дворах. Совместными усилиями удалось собрать и вывести больше 7 тыс. тонн мусора.

экоакция, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:21

Фото предоставлено информационным центром города Усть-Каменогорска

Только в Усть-Каменогорске в экологической акции "Таза Казахстан" приняли участие больше 20 тыс. человек.

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