Казахстанец показал, как фотографируются знаки зодиака

Самый известный фотограф Казахстана Аскар Бумага снял шуточный ролик о том, как проходят фотосессии с представителями различных знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном 10 июня 2024 года на странице в Instagram, представлены резкие Овны, трудолюбивые Козероги, властные Скорпионы и душевные Стрельцы.

Большинство комментаторов отметили сходство, но многие открестились от поведения, свойственного их знаку зодиака.

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