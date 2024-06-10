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Казахстанец показал, как фотографируются знаки зодиака

Казахстанец показал, как фоткаются знаки зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 20:06 Фото: pxhere
Самый известный фотограф Казахстана Аскар Бумага снял шуточный ролик о том, как проходят фотосессии с представителями различных знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном 10 июня 2024 года на странице в Instagram, представлены резкие Овны, трудолюбивые Козероги, властные Скорпионы и душевные Стрельцы.

Большинство комментаторов отметили сходство, но многие открестились от поведения, свойственного их знаку зодиака.

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Лето – пора отпусков, приключений и романтики. Кто-то именно с этим периодом года связывает надежды на изменение личной жизни в лучшую сторону. Кому из представителей знаков зодиака это удастся летом 2024 года, рассказала астролог Августа Яковлева.

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