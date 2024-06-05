От апатии до открытий: чем грозит новая Луна в июне знакам зодиака

В первый месяц лета период новой Луны наступит 6 июня 2024 года. Причем новолуние окажется в знаке Близнецов. Энергетически этот день будет очень сильным и проявит в человеке самые лучшие черты, о которых он мог даже не подозревать, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, все, что жители Земли смогут увидеть на небосводе 6 июня, – темное пятно, неотличимое невооруженным глазом. Следующая за новой Луной фаза – растущая Луна – начнется 7 июня.

Астрологи сходятся во мнении, что период новой Луны, вероятно, вызовет у людей повышенное желание общаться.

Дело в том, что созвездие Близнецов отвечает за коммуникативные способности и обмен информацией. День новолуния в Близнецах будет благоприятным в вопросах новых знакомств, саморазвития и обучения.

В публикации "Известий" сказано, что новолуние нередко сопровождается эмоциональным дисбалансом, повышенным уровнем нервозности и тревожности:

"Жители Земли 6 июня 2024 года могут ощущать на себе вялое, апатичное и слегка заторможенное состояние".

Астрологи рекомендуют в этот день все проверять дважды и оставаться предельно внимательным.

Невзирая на высокую вероятность неприятностей и дурного самочувствия, новолуние подарит каждому знаку зодиака отличную возможность для личностного роста.

Овен: следует проводить более глубокий анализ любой поступающей информации и не воспринимать ее всерьез, осторожность станет верным спутником дня.

Телец: рекомендуется особое внимание уделить финансам и контролировать возможное расточительство.

Близнецы: представители данного знака зодиака ближайшие пару дней будут "на коне", никаких страхов и сомнений. Однако не стоит забывать об осторожности и осознанности.

Рак: следует поддаться порыву и ограничиться от внешнего мира во избежание переутомления.

Лев: в этот день рекомендуются встречи с друзьями, активное времяпрепровождение.

Дева: новолуние позволит укрепить дружеские отношения в коллективе, день подойдет для генерации новых и успешных идей.

Весы: новая Луна принесет интригующие перемены и открытия.

Скорпион: 6 июня – день трансформаций, который избавит от сомнений и ограничений.

Стрелец: представителям огненной стихии пришло время выйти на более серьезный уровень в романтических отношениях.

Козерог: дни могут оказаться весьма напряженными, необходимо найти время для отдыха.

Водолей: день подходит для вдохновляющих свершений.

Рыбы: пора делать первые шаги в направлении целей, следующие две недели будут благоприятны для старта ремонта и обустройства квартиры.

Кроме того, астролог Вера Хубелашвили обещает, что лето 2024 года будет насыщенным и полным неожиданностей. Специалист дала советы каждому знаку зодиака. Подробнее с ними можно ознакомиться по ссылке.