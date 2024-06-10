Егеря просят профинансировать санитарную вырубку леса в ВКО

Лесники Катон-Карагайского государственного национального парка просят профильное министерство профинансировать санитарную рубку леса, сообщает Zakon.kz.

На встрече с партийцами специалисты заказника показали заваленные дороги. Проехать пожарной технике в случае ЧП будет просто невозможно.

Депутат районного маслихата Даурен Калибеков рассказал Astana TV, что ранний снегопад зимой повалил в Катон-Карагайском нацпарке много деревьев. Все они представляют угрозу. Прежде всего, становятся рассадником для различных вредителей, которые уничтожают лес. А превратившись в сухостой, упавшие деревья становятся очагом возгорания, который может вспыхнуть даже из-за разряда молнии.

По словам самих лесников, время, когда под видом санитарных рубок вырубался качественный лес на деловую древесину, уже в прошлом. Тем более на особо охраняемых территориях. Поэтому тотальный запрет необходимо пересмотреть.

Егеря уверены, что санитарные же рубки – обязательная часть ухода за лесом. Они оздоравливают лес. В целом, ухоженный нацпарк легче защитить от огня, и он лучше выполняет свои экологические функции, говорят специалисты.

Отметим, что 8 июня 2023 года в "Семей орманы" разгорелся крупный лесной пожар. Пожар ликвидировали более чем через месяц, он унес жизни 14 человек. В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура.

Тогда огонь уничтожил более 63 тыс. гектаров уникального реликтового бора. Ущерб превысил 160 млрд тенге.

