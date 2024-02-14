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Снежный барс прогулялся перед камерой в ВКО

Снежный барс прогулялся перед камерой заповедника в ВКО Фото: pxhere
Видео с любознательным снежном барсом сняли на территории Катон-Карагайского национального парка в Восточном Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Ирбис попал в объектив во время ночной прогулки.

Представители нацпарка уточнили, что видео было сделано фотоловушкой, установленной в Арчатинском лесничестве.

Снежный барс – это единственный представитель семейства кошачьих, который обитает в горах, где круглый год лежит снег. Хищника еще называют снежным леопардом.

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Весной 2023 года около села Сарбастау нашли изможденного снежного барса. Его привезли в Алматинский зоопарк для оказания ветеринарной помощи. После прохождения обследования, карантина, лечения и реабилитации барс возвращен в природу.

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Анастасия Московчук
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