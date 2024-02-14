Снежный барс прогулялся перед камерой в ВКО
Фото: pxhere
Видео с любознательным снежном барсом сняли на территории Катон-Карагайского национального парка в Восточном Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Ирбис попал в объектив во время ночной прогулки.
Представители нацпарка уточнили, что видео было сделано фотоловушкой, установленной в Арчатинском лесничестве.
Снежный барс – это единственный представитель семейства кошачьих, который обитает в горах, где круглый год лежит снег. Хищника еще называют снежным леопардом.
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