Авиация и спасатели остановили распространение пожара в горах ВКО
Возгорание лесной подстилки, кустарников и бурелома произошло в труднодоступной горной местности на высоте более 1400 м над уровнем моря. Работы по тушению осложняли крутые склоны, сложный рельеф и отсутствие подъездных путей.
В ликвидации пожара были задействованы подразделения МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов, а также специалисты "Казавиалесоохраны". Для борьбы с огнем привлекли авиацию МЧС и акимата Восточно-Казахстанской области.
На месте происшествия работал оперативный штаб под руководством начальника ДЧС ВКО Рашида Блялова и директора государственного национального природного парка Жанболата Тыныбекова.
Для тушения с воздуха вертолеты выполнили 14 сбросов воды общим объемом 27 тыс. л. Кроме того, авиацией к месту пожара доставили емкости с водой общим объемом 8 тонн, что позволило обеспечить бесперебойную работу наземных подразделений в условиях отсутствия поблизости источников воды.
Благодаря совместной работе всех служб пожар удалось локализовать на площади 3,7 га. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации отдельных очагов тления и окарауливанию территории.
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