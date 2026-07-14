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Происшествия

Авиация и спасатели остановили распространение пожара в горах ВКО

пожар в горах ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 19:26 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области спасатели локализовали природный пожар, вспыхнувший на территории Аксусского филиала Катон-Карагайского государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.

Возгорание лесной подстилки, кустарников и бурелома произошло в труднодоступной горной местности на высоте более 1400 м над уровнем моря. Работы по тушению осложняли крутые склоны, сложный рельеф и отсутствие подъездных путей.

В ликвидации пожара были задействованы подразделения МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов, а также специалисты "Казавиалесоохраны". Для борьбы с огнем привлекли авиацию МЧС и акимата Восточно-Казахстанской области.

На месте происшествия работал оперативный штаб под руководством начальника ДЧС ВКО Рашида Блялова и директора государственного национального природного парка Жанболата Тыныбекова.

Для тушения с воздуха вертолеты выполнили 14 сбросов воды общим объемом 27 тыс. л. Кроме того, авиацией к месту пожара доставили емкости с водой общим объемом 8 тонн, что позволило обеспечить бесперебойную работу наземных подразделений в условиях отсутствия поблизости источников воды.

Благодаря совместной работе всех служб пожар удалось локализовать на площади 3,7 га. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации отдельных очагов тления и окарауливанию территории.

Ранее сообщалось, что в Астане загорелась кровля строящегося четырехэтажного здания.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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