Аймагамбетов о сокращении бюджета на онкопомощь: Сильно ударит по больным

Председатель комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов на выездном заседании раскритиковал планы Минздрава по сокращению бюджета на лечение онкологических заболеваний на 20%, сообщает Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов дал резкую оценку планам Минздрава.

"Снижение на 20% финансирования лечения больных раком очень сильно ударит по больным, очень сильно! К чему это приведет? На сегодня в Казахстане, помимо химеотерапии, онкобольные получают дорогостоящую терапию. И вот, принятое решение без проведения тщательного клинико-экономического анализа, без учета затрат на онкобольных, конечно, снизит шансы на выздоровление. Вообще, здесь вопрос о жизни, насколько эти граждане будут дальше иметь возможность жить и получать таргетное лечение (основанное на распознавании опухоли на молекулярном уровне и точечное воздействие на раковые клетки. – Прим. ред.), очень дорогие препараты", – считает он.

В пример он привел ситуацию с лечением рака молочной железы.

"При проведении химико-таргетной терапии при раке молочной железы применяется препарат "Кадсила", его стоимость, без учета других расходов, на один курс составляет более 1,9 млн тенге. При прежних тарифах возмещение из бюджета составляло 1,8 млн тенге, примерно на 114 тыс. тенге меньше, чем стоимость препарата на курс. А при обновленных тарифах, когда просто вырезали, хирургическим методом убрали эти деньги, дефицит средств на данный курс составит почти 500 тыс. тенге. Понято, к чему это приведет. Комплексный план (по снижению онкозаболеваемости в РК. – Прим. ред.) когда приняли, начали получать от 50 до 70% наших граждан самые современные эффективные таргетные препараты. Но, если сейчас эти тарифы срежут, кто пострадает? Смогут ли 50-70% пациентов получать те же самые дорогие, современные препараты?", – задался он вопросом.

Между тем, по его словам, в Казахстане нет референс-лаборатории по диагностике онкогематологических заболеваний: анализы для пациентов направляются в страны ближнего зарубежья.

"Могли бы эту лабораторию (создать. – Прим. ред.) у нас в Казахстане. За исключением Астаны, повсеместно в регионах отсутствуют кабинеты централизованного разведения лекарств. Есть мнение, что нет необходимости закупать высокотехнологические современные МРТ и КТ... Если смотреть оборудование по лучевой терапии... старое, там больше прожигает, и травмируются здоровые органы, рядом находящиеся. Из-за того, что оборудование старое, люди умирают не сколько от новообразований, сколько от последствий лечения и старого оборудования, от побочных эффектов. Вот о чем мы должны говорить!" – заявил он.

Однако вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что траты на онколечение в Казахстане с 2020 года выросли с 42 до 153 млрд тенге.

"Мы видим, что имеют место завышенные тарифы. Мы, как Минздрав, детально провели анализ финансово-хозяйственной деятельности медорганизаций и выявили наличие значительных остатков на счетах. И, чем эти деньги просто будут на остатках лежать, наша задача – обеспечить доступную медпомощь для всех. Соответственно, одна из задач – улучшение медпомощи родовспоможения и детства. Но сразу же хотел сказать, что вся помощь онкопациентам будет обеспечена в полном объеме", – сообщил он.

В Фонде социального медицинского страхования сообщили, что решение о снижении тарифов - первый этап перезагрузки онкологической службы.

"Министерство здравоохранения РК снизило тарифы на медицинские услуги онкологической службы на 20% с 1 мая 2024 года в связи с выявленным необоснованным перефинансированием отрасли. За прошлый год свыше 30 млрд тенге, выделенных на лечение пациентов, осели на счетах медицинских организаций в банках второго уровня, несмотря на отчеты о выполнении полного спектра услуг согласно утвержденным стандартам и правилам... Решение о снижении тарифов является первым этапом перезагрузки онкологической службы... Начат процесс дальнейшей калибровки тарифов онкологической службы на основании фактических затрат референтных организаций. Введение новых тарифов планируется с 1 января 2025 года", – сообщили в пресс-службе ФОМС.

Отмечается, что дорабатывается также политика учета лекарственных средств в медицинских информационных системах, принимаются меры по прозрачному ведению учета пролеченных случаев с внедрением форматно-логического контроля (ФЛК) по каждому виду лечения.



Ранее свою позицию по этому вопросу высказала и главный внештатный онколог Казахстана Диляра Кайдарова.

