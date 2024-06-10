Главный онколог Казахстана прокомментировала сокращение бюджета на онкопомощь на 20%
Диляра Кайдарова заявила, что в Минздраве создана рабочая группа, где обсуждается данный вопрос.
"Мы сейчас попросили пересмотреть эти тарифы и подойти персонифицировано к каждому тарифу. Потому что есть дорогостоящие препараты, стоимость которых доходит до 3 млн тенге и, естественно, они не покроют снижение. Поэтому и создали рабочую группу. И онкологи должны показать, какие тарифы можно снизить, а какие – нельзя, чтобы ни один онкопациент в этой ситуации не пострадал", – заверила она.
При этом она указала на необходимость таких направлений, как "реабилитация", "паллиативная помощь" и усиление скринингов.
"Мы не позволим, чтобы наши пациенты страдали. Поэтому давайте пройдет сейчас совещание комитета, и я думаю, что депутаты примут правильное решение", – резюмировала Диляра Кайдарова.
8 июня 2024 года депутат Мажилиса, экс-министр просвещения Асхат Аймагамбетов обрушился с критикой на Минздрав за сокращение финансирования на лечение онкологических заболеваний. Критика в сторону Министерства здравоохранения появилась в Telegram-канале политика.
Однако в Минздраве заявили, что решение об урезании финансирования на лечение онкобольных принято в связи с тем, что в шести больницах по лечению онкобольных выявлены нарушения, в том числе финансовые – на 18 млрд тенге.