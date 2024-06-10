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Главный онколог Казахстана прокомментировала сокращение бюджета на онкопомощь на 20%

Казахстан, Минздрав РК, онкология , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 11:48 Фото: primeminister.kz
Главный внештатный онколог Минздрава Диляра Кайдарова в кулуарах онкоцентра в Астане 10 июня 2024 года прокомментировала скандальный приказ о сокращении в среднем на 20% денег, выделяемых из бюджета на лечение рака, сообщает Zakon.kz.

Диляра Кайдарова заявила, что в Минздраве создана рабочая группа, где обсуждается данный вопрос.

"Мы сейчас попросили пересмотреть эти тарифы и подойти персонифицировано к каждому тарифу. Потому что есть дорогостоящие препараты, стоимость которых доходит до 3 млн тенге и, естественно, они не покроют снижение. Поэтому и создали рабочую группу. И онкологи должны показать, какие тарифы можно снизить, а какие – нельзя, чтобы ни один онкопациент в этой ситуации не пострадал", – заверила она.

При этом она указала на необходимость таких направлений, как "реабилитация", "паллиативная помощь" и  усиление скринингов.

"Мы не позволим, чтобы наши пациенты страдали. Поэтому давайте пройдет сейчас совещание комитета, и я думаю, что депутаты примут правильное решение", – резюмировала Диляра Кайдарова. 

8 июня 2024 года депутат Мажилиса, экс-министр просвещения Асхат Аймагамбетов обрушился с критикой на Минздрав за сокращение финансирования на лечение онкологических заболеваний. Критика в сторону Министерства здравоохранения появилась в Telegram-канале политика.

Однако в Минздраве заявили, что решение об урезании финансирования на лечение онкобольных принято в связи с тем, что в шести больницах по лечению онкобольных выявлены нарушения, в том числе финансовые – на 18 млрд тенге.

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