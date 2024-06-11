Сладкий гороскоп: какое мороженое подходит знакам зодиака

10 июня прошел праздник, посвященный излюбленному холодному лакомству – Всемирный день мороженого. Обычно при выборе десерта глаза просто разбегаются: стаканчик, рожок, фруктовый лед. И каждый вид имеет свой неповторимый шарм, как и разные представители гороскопа, сообщает Zakon.kz.

Овен – ведерко пломбира

Овны славятся большим энтузиазмом. Маленького брикетика или стаканчика им явно окажется недостаточно. А вот полкило или даже килограмма мороженого будет в самый раз. Этот знак зодиака, конечно, всегда рад новым ощущениям, но, чтобы облегчить муки выбора, возьмет проверенный и любимый с детства вариант.

Телец – вафельный стаканчик

Данный знак зодиака славится своей консервативностью, что делает его похожим на мороженое в вафельном стаканчике. Подобный выбор объясняется еще и любовью Тельцов к аккуратности и простоте. Данный знак зодиака не привык к постоянным переменам в имидже и вычурности образов.

Близнецы – шарики на развес

Любовь ко всему новому и быстрая потеря интереса к старому делает Близнецов похожими на мороженое, которое поштучно продают в виде шариков. Воздушный знак зодиака известен также своей неприхотливостью и способностью легко подстраиваться под различные условия.

Раки – мороженое в пластиковом стаканчике с ложкой

Раки, как говорится в публикации Goroskop.news, часто прячут внутрь свои мысли и чувства. Им сложно сразу довериться окружающим, поэтому они открываются новым знакомым постепенно, и то если тем будет важно общение с данным знаком. Понять его вкус, как и внутренние качества знака зодиака, с первой ложечки невозможно.

Лев – торт-мороженое

Лев как представитель огненной стихии славится большими аппетитами, но, в отличие от других знаков, любит баловать родных приятными сюрпризами. Чтобы доставить удовольствие себе и разделить его с близкими. Им важно разделить свое счастье с другими людьми. Этим они похожи на торт-мороженое.

Дева – сандей

Элегантные Девы уделяют особое внимание своему внешнему виду. Похожих взглядов на презентабельность десерта придерживаются повара, готовящие сандей. Это мороженое подается в ресторанах и украшается ягодами, кусочками фруктов, тертым шоколадом, орехами и необычными топпингами.

Весы – брикет на вафлях

Весы отличаются излишним постоянством и не склонны к экспериментам, поэтому при выборе летнего десерта выбирают классические варианты: ванильный или шоколадный, изредка позволяя себе слегка поиграть с вкусом. Когда знаку зодиака хочется перемен, он обычно приобретает брикет с шоколадной крошкой или печеньем вместо вафель.



Скорпион – шербет (щебрет или сорбет)

Этот знак зодиака любит находиться в центре внимания и обладает изысканным вкусом, поэтому ярко описать его характер можно, сравнив c шербетом или, если сказать на французский манер, сорбетом. Этот десерт изготавливают из ягодно-фруктового пюре, поэтому он имеет насыщенный цвет и аромат. Кисло-сладкий вкус щербета напоминает переменчивый характер Скорпионов.

Стрелец – лакомка

Стрельцы обладают невероятным магнетизмом, поэтому они всегда имеют успех. Это качество делает их похожими на лакомку, которая пользуется особой популярностью у любителей холодного десерта.

Козерог – рожок

Козероги постоянно стремятся к комфорту, поэтому из тысячи вариантов мороженого их сердцу ближе рожок. Этот выбор объясняется еще и тем, что рожденные под покровительством земной стихии славятся изысканным вкусом. А данный десерт имеет не только удобную форму, но и привлекает покупателей двойным наслаждением в виде нежного мороженого и хрустящей вафли.

Водолей – эскимо

Воздушный знак зодиака отличается простотой, но при этом творчески подходит к решению обычных вопросов. Многие люди, не знающие, какое мороженое выбрать, останавливают взоры на мороженом на палочке. Это лакомство, как и Водолеи, всегда удивляет. Существуют сотни различных вкусов холодного десерта. Производители добавляют в мороженое на палочке ягоды, фрукты или просто покрывают шоколадом.

Рыбы – фруктовый лед

Отличительной особенностью Рыб считается напускная холодность. Они не готовы каждому доверить свой внутренний мир, сердца представителей знака зодиака нужно очень долго согревать, чтобы хоть немного узнать об их скрытых талантах. Этим качеством они похожи на фруктовый лед.

Ранее самый известный фотограф Казахстана Аскар Бумага снял шуточный ролик о том, как проходят фотосессии с представителями различных знаков зодиака.

