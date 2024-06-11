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Законодательство РК

Добираться из Астаны в Алматы и Шымкент станет легче

Добираться из Астаны в Алматы и Шымкент станет легче , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 18:28 Фото: rail-news.kz
Нацперевозчик "Пассажирские перевозки" запустил из Астаны дополнительные поезда в Алматы и Шымкент, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала 11 июня пресс-служба КТЖ, поезда будут курсировать по маршрутам №204/203 "Астана –Шымкент" и №202/201 "Астана – Алматы" ежедневно с 17 июня по 31 августа.

"Билеты на дополнительные поезда доступны на сайте bilet.railways.kz и в кассах АО "Пассажирские перевозки" на железнодорожных вокзалах. Национальный перевозчик просит пассажиров заранее планировать свои поездки и приобретать билеты заблаговременно, чтобы избежать неудобств и гарантировать себе место в поезде на нужную дату", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой "Лист ожидания" на сайте по продажам билетов или в кассах АО "Пассажирские перевозки".

"Дополнительную информацию можно узнать по бесплатному номеру 1433, а также на официальном инстаграм-аккаунте АО "Пассажирские перевозки" @jolaushylar_tasymaly. Запуск дополнительных поездов позволит удовлетворить повышенный спрос на поездки в летний период", – заключили в КТЖ.

Ранее сенатор Арман Утегулов на пленарном заседании палаты 6 июня заявил, что в РК до сих пор не могут обеспечить элементарную перевозку жителей из одного региона в другой. По его словам, билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки. Подробнее можно прочитать здесь

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