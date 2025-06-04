На трассе "Астана – Алматы" загорелся пассажирский автобус

На участке автодороги "Астана – Караганда – Алматы" в Абайском районе 4 июня загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Астана – Шымкент", сообщает Zakon.kz.

В момент возгорания в салоне находились 34 пассажира, включая девятерых детей и пятерых граждан Узбекистана.

По информации МЧС, пожар возник в моторном отсеке. Огонь удалось ликвидировать еще до прибытия подразделений противопожарной службы.

Тем не менее, спасатели оперативно эвакуировали всех пассажиров и доставили их в придорожный кемпинг, где им оказали необходимую помощь. Никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Маршрутный автобус врезался в столб в Астане.