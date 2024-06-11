Проснувшиеся горные сурки заглянули в объектив алматинского фотографа

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поделился новыми кадрами. Он поднялся в горы и заснял сурков. Комментаторы в очередной раз восхитились работой мастера, сообщает Zakon.kz.

Публикацию Доценко разместил 10 июня 2024 года на странице в Instagram.

В подписи он уточнил, что горные сурки проснулись после зимней спячки и теперь активно набирают жирок.

"Они лакомятся сочной травкой, цветочками и луками. Увлекательно наблюдать за этими пушистиками. При должной осторожности можно подойти достаточно близко и сделать хорошие фото". Дмитрий Доценко

Признайтесь, кто ждал, что он закричит?!

Ну что за харизма у этого сурка, прям врожденная фотогеничность.

Я бы его догнал, чтобы бока помять и вкусняшками накормить.

Какой красавец, смотря ваши фотографии, всегда получаю такое эстетическое удовольствие.

Какие они милые.

Надо же, хитрец, он позирует, меняя позы. Как вы находите такие удачные моменты?

Как вы его вычислили?! Супер кадры! – пишут пользователи Сети.

Ранее Дмитрий Доценко заявил, что цветущие маковые поля – это, без сомнения, один из символов Казахстана. 17 мая 2024 года он завершил маковую тему красивым снимком.