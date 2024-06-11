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Проснувшиеся горные сурки заглянули в объектив алматинского фотографа

Проснувшиеся горные сурки заглянули в объектив алматинского фотографа, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 09:22 Фото: pixabay
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поделился новыми кадрами. Он поднялся в горы и заснял сурков. Комментаторы в очередной раз восхитились работой мастера, сообщает Zakon.kz.

Публикацию Доценко разместил 10 июня 2024 года на странице в Instagram.

В подписи он уточнил, что горные сурки проснулись после зимней спячки и теперь активно набирают жирок.

"Они лакомятся сочной травкой, цветочками и луками. Увлекательно наблюдать за этими пушистиками. При должной осторожности можно подойти достаточно близко и сделать хорошие фото".Дмитрий Доценко
  • Признайтесь, кто ждал, что он закричит?!
  • Ну что за харизма у этого сурка, прям врожденная фотогеничность.
  • Я бы его догнал, чтобы бока помять и вкусняшками накормить.
  • Какой красавец, смотря ваши фотографии, всегда получаю такое эстетическое удовольствие.
  • Какие они милые.
  • Надо же, хитрец, он позирует, меняя позы. Как вы находите такие удачные моменты?
  • Как вы его вычислили?! Супер кадры! – пишут пользователи Сети.

Ранее Дмитрий Доценко заявил, что цветущие маковые поля – это, без сомнения, один из символов Казахстана. 17 мая 2024 года он завершил маковую тему красивым снимком.

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