Стая розовых фламинго, прилетевшая в Атырау, попала на видео

В Атырау прилетела стая розовых фламинго, сообщает Zakon.kz.

Видео с фламинго 22 июня опубликовала Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

"Птицы обитают на левом берегу реки Урал – на полях испарения "Сасық Сай", куда сбрасываются сточные воды", – говорится в сообщении.

По мнению специалистов, есть ряд причин, по которым фламинго занесенные в Красную книгу, выбрали это место.

"На данный момент на полях испарения "Сасық сай" и "Квадрат" ведутся рекультивационные работы. Кроме того, завершено строительство КОС в левобережной части города. Это способствует улучшению экологии региона. Можно предположить, что здесь водятся мелкие ракообразные, являющиеся пищей для фламинго", – рассказал начальник строительства левобережных очистных сооружений Бауржан Ахмет.

Отмечается, что на сегодняшний день в левобережной части города ведутся работы по очистке сточных вод, поступающих из домов на очистные сооружения (Левая КОС). После этого очищенная вода поступает на поля испарения.

Ранее сообщалось, что розовые фламинго прилетели в село Садырбай Коргалжынского района Акмолинской области.

