Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стая розовых фламинго, прилетевшая в Атырау, попала на видео

Стая розовых фламинго, прилетевших в Атырау, попала на видео , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 19:08 Фото: pixabay
В Атырау прилетела стая розовых фламинго, сообщает Zakon.kz.

Видео с фламинго 22 июня опубликовала Региональная служба коммуникаций Атырауской области. 

"Птицы обитают на левом берегу реки Урал – на полях испарения "Сасық Сай", куда сбрасываются сточные воды", – говорится в сообщении.

По мнению специалистов, есть ряд причин, по которым фламинго занесенные в Красную книгу, выбрали это место.

"На данный момент на полях испарения "Сасық сай" и "Квадрат" ведутся рекультивационные работы. Кроме того, завершено строительство КОС в левобережной части города. Это способствует улучшению экологии региона. Можно предположить, что здесь водятся мелкие ракообразные, являющиеся пищей для фламинго", – рассказал начальник строительства левобережных очистных сооружений Бауржан Ахмет.

Отмечается, что на сегодняшний день в левобережной части города ведутся работы по очистке сточных вод, поступающих из домов на очистные сооружения (Левая КОС). После этого очищенная вода поступает на поля испарения. 

Ранее сообщалось, что розовые фламинго прилетели в село Садырбай Коргалжынского района Акмолинской области. 

Читайте также

ветер
Град и сильный ветер прогнозируют в Казахстане 24 июня
спасенная
В Семее спасли девочку, которая тонула в Иртыше
люди
В Кокшетау прошла встреча команд акселератора "MIND" с активом Акмолинской области
Диана Абдуллаева
Атырау 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Палящая жара, шквал и град: в 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Палящая жара, шквал и град: в 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Названы пять регионов Казахстана, в которых в ближайшие 10 дней ожидается засуха
Названы пять регионов Казахстана, в которых в ближайшие 10 дней ожидается засуха
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: