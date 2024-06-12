Не исключены нештатные ситуации: к алматинцам обратились с предупреждением

В Алматы с 17 по 28 июня 2024 года на территории всех районов города будут проводить гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта, сообщает Zakon.kz.

В течение этих дней с 04:00 до 07:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, жителям города рекомендуют быть предельно внимательными, соблюдать правила предосторожности.

"Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др." – предупредили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

В таких случаях не нужно предпринимать никаких самостоятельных действий. Немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.

График проведения испытаний теплосетей:

17 июня

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.

17 по 21 июня

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы :

Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.

Бостандыкский район:

Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль–Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.

Медеуский район:

Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль–Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы:

Сейфуллина – Рыскулова – Джангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

18 и 19 июня

Ауэзовский, Наурызбайский, Алмалинский районы:

Абая – Райымбека – Яссауи – Гайдара.

19 июня

Алатауский район : Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;

Алмалинский район : Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.

20 июня

Наурызбайский район : Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алты Алаш.

21 июня

Алатауский район : Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;

Алмалинский и Бостандыкский районы :

Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.

20 и 21 июня

Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы:

Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

24 июня

Наурызбайский район:

Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

Алмалинский и Бостандыкский районы:

Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.

24 по 28 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы : Айтеке би – Панфилова – Сатпаева – Масанчи; Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.

Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Сейфуллина – Северное кольцо – Бурундайская.

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы :

Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

25 июня

Алатауский район : Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зердели.

25 и 26 июня

Ауэзовский и Алмалинский районы :

Рыскулбекова – р. Большая Алматинка – Саина – Куанышбаева.

26 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы :

Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

Алатауский район : поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

26 и 27 июня

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

28 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы :

Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.





"Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ранее там рассказывали о реконструкции трубопровода, введенного в эксплуатацию более 40 лет назад.