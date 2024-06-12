Не исключены нештатные ситуации: к алматинцам обратились с предупреждением
В течение этих дней с 04:00 до 07:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, жителям города рекомендуют быть предельно внимательными, соблюдать правила предосторожности.
"Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и др." – предупредили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
В таких случаях не нужно предпринимать никаких самостоятельных действий. Немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.
График проведения испытаний теплосетей:
17 июня
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.
17 по 21 июня
Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы:
Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.
Бостандыкский район:
- Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль–Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;
- Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова.
Медеуский район:
Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль–Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы:
Сейфуллина – Рыскулова – Джангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.
18 и 19 июня
Ауэзовский, Наурызбайский, Алмалинский районы:
Абая – Райымбека – Яссауи – Гайдара.
19 июня
Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;
Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.
20 июня
Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алты Алаш.
21 июня
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;
Алмалинский и Бостандыкский районы:
Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.
20 и 21 июня
Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы:
Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.
24 июня
Наурызбайский район:
Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.
Алмалинский и Бостандыкский районы:
Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.
24 по 28 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Сатпаева – Масанчи; Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.
Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Сейфуллина – Северное кольцо – Бурундайская.
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы:
Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
25 июня
Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зердели.
25 и 26 июня
Ауэзовский и Алмалинский районы:
Рыскулбекова – р. Большая Алматинка – Саина – Куанышбаева.
26 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы:
Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.
Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
26 и 27 июня
Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.
28 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы:
Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.
"Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – говорится в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".
Ранее там рассказывали о реконструкции трубопровода, введенного в эксплуатацию более 40 лет назад.