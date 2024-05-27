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В Алматы трубопровод, не знавший ремонта более 40 лет, приведут в порядок

В Алматы трубопровод, не знавший ремонта более 40 лет, приведут в порядок, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:51 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы реконструируют трубопровод, введенный в эксплуатацию более 40 лет назад. О грандиозных планах сообщили Zakon.kz в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети". Только для этого на месяц придется перекрыть дорогу.

В сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети" за 27 мая 2024 года сказано, что для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции тепловых сетей, проходящих под проезжей частью, с 28 мая по 28 июля 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта на участке ул. Шопена протяженностью 673 метра (от ул. Байкадамова до ул. Журавлева).

"На период проведения работ подача горячего водоснабжения для жителей данного района будет сохранена по временной схеме".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

В Алматы трубопровод, не знавший ремонта более 40 лет, приведут в порядок, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 15:51

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее в пресс-службе "Алматы Су" подчеркнули, что алматинцы продолжают засорять арыки и канализационные сети. Примечательно, что зачастую жители города скидывают туда подгузники, посуду и даже мебель. Zakon.kz рассказал, какой штраф можно получить за подобное поведение.

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