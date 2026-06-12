Алматинцев предупредили о возможных провалах асфальта и выходе воды на улицы: список адресов
По данным ТОО "Алматинские тепловые сети", во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов, ежедневно с 04:00 до 07:00, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности.
Специалисты подчеркивают, несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия.
В таких случаях жителям советуют не предпринимать никаких самостоятельных действий.
Стоит покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 351-27-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109.
График проведения испытаний теплосетей
15 июня
- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.
с 15 по 26 июня
- Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;
- Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;
- микрорайоны Орбита 1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;
- Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
16 и 17 июня
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.
17 июня
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева;
- Наурызбайский район: Райымбека – Жунисова – Абая – Алтын Орда;
- Жетысуский район: микрорайон Кулагер по улицам Серикова – Ратушного; Рыскулова – Жансугурова – Тихова – Глазунова;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.
с 17 по 26 июня
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би;
- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан – Маметовой – Абылай хана – Назарбаева – Уалиханова – Айтеке би – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай; Айтеке би – Назарбаева – Шевченко –– Желтоксан – Сатпаева – Сейфуллина – Абая – Досмухамедова.
18 июня
- Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак 1, 2, 3, 4; микрорайон Кокмайса; Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская;
- Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алты-Алаш.
с 18 по 19 июня
- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.
19 июня
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова;
- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зерделі.
19 и 24 июня
- Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.
22 июня
- Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко; Ак-Кайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;
- Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.
23 и 24 июня
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.
25 и 26 июня
- Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.
26 июня
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.
Стоит уточнить, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Ранее мы рассказывали, что в июне 2026 года в Алматы стартует масштабная реконструкция подземного газопровода среднего давления. Из-за этого движение будет ограничено по улице Жарокова и проспекту аль-Фараби.