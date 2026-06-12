Алматинцев предупредили о возможных провалах асфальта и выходе воды на улицы: список адресов

В период с 15 по 26 июня 2026 года на территории семи районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает Zakon.kz.

По данным ТОО "Алматинские тепловые сети", во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов, ежедневно с 04:00 до 07:00, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности.

Специалисты подчеркивают, несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия.

В таких случаях жителям советуют не предпринимать никаких самостоятельных действий.

Стоит покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 351-27-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также по номеру 109.

График проведения испытаний теплосетей

15 июня

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

с 15 по 26 июня

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;

микрорайоны Орбита 1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

16 и 17 июня

Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.

17 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева;

Наурызбайский район: Райымбека – Жунисова – Абая – Алтын Орда;

Жетысуский район: микрорайон Кулагер по улицам Серикова – Ратушного; Рыскулова – Жансугурова – Тихова – Глазунова;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

с 17 по 26 июня

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би;

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан – Маметовой – Абылай хана – Назарбаева – Уалиханова – Айтеке би – Рыскулова – Жангельдина – Райымбека – Куратова – Гоголя;

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай; Айтеке би – Назарбаева – Шевченко –– Желтоксан – Сатпаева – Сейфуллина – Абая – Досмухамедова.

18 июня

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак 1, 2, 3, 4; микрорайон Кокмайса; Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская;

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алты-Алаш.

с 18 по 19 июня

Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

19 июня

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова;

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зерделі.

19 и 24 июня

Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

22 июня

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко; Ак-Кайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа;

Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.

23 и 24 июня

Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка.

25 и 26 июня

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

26 июня

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.

Стоит уточнить, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Ранее мы рассказывали, что в июне 2026 года в Алматы стартует масштабная реконструкция подземного газопровода среднего давления. Из-за этого движение будет ограничено по улице Жарокова и проспекту аль-Фараби.

