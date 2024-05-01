В Алматы открылся сезон фонтанов – в городе появилась новая световая водная композиция

60 фонтанов сегодня начали свою работу в городе. Подготовка всех гидротехнических сооружений южной столицы началась задолго до старта весенне-летнего сезона.



На данный момент еще шесть объектов находятся на реконструкции: это фонтаны "Одуванчик", "Аққу", "Тюльпан", перед Казахским национальным театром драмы им. М. Ауэзова, КазНУ им. аль-Фараби и Государственным музеем РК.



Несколько месяцев подряд специалисты проверяли состояние инженерных систем, проводя очистку чаш, замену насосов, ремонтируя вышедшую из строя подсветку, регулируя высоту струй.



В мегаполисе более 100 невероятно красивых фонтанов, которые в жаркую погоду позволяют горожанам насладиться прохладой. Некоторые гидротехнические объекты обслуживаются силами частных собственников.

Все городские фонтаны уникальны и разнообразны по архитектурному образу. Работать в теплый сезон они будут почти до октября с 8:00 до 23:00.



Фото: Zakon.kz

За летний период особенно страдают у фонтанов элементы из нержавеющей стали. Их мастера бережно чистят и подкрашивают. Какие-то механизмы на холодный период специалисты вывозят на базу, где проводят работы по устранению дефектов конструкций. Профессионалы своего дела реконструируют чаши фонтанов, хотя в зимнее время про них тоже не забывают. Их на постоянной основе чистят от мусора, листьев и снега.

1 мая, в праздник единства народа Казахстана, горожан порадовали возможностью наблюдать за фантастическим запуском фонтанов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Излюбленные места прогулок алматинцев засияли новой красотой всем знакомых фонтанов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Главные улицы Алматы, скверы и зоны отдыха у знаковых зданий южной столицы украсили тысячи струй и воздушно-паровые облака.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Большинство городских фонтанов сосредоточено в историческом центре мегаполиса, где в жаркий летний зной сотни людей спасаются от солнечных лучей и духоты.

Фото: Zakon.kz

В этом году в Алматы появился еще один современный световой фонтан. В конце 2023 года завершилась реконструкция сквера "Слава аэропорта" в Турксибском районе, где построили совершенно новый водный объект.

Фото пресс-службы Управления экологии и окружающей среды города Алматы с момента пробного запуска фонтана

Руководитель отдела комфортной городской среды Управления экологии и окружающей среды Алматы Ернар Букешов рассказал историю создания нового городского фонтана, в который вносят последние штрихи перед запуском.

"Управлением экологии окружающей среды Алматы в 2021 году была начата разработка проекта по капитальному ремонту сквера "Слава аэропорта". При его разработке было учтено строительство нового фонтана. Жителям района была проведена демонстрация проекта, где власти района совместно с горожанами согласовали концепцию строительства фонтана". Ернар Букешов

Специалист отметил, что во время организации проекта были учтены все технические нюансы конструкции гидротехнического сооружения при возможностях местности. Здесь находится памятник вечной славы воинам, погибшим в ВОВ. Разработка фонтана сопровождалась авторским и технадзором.





В декабре 2023 года состоялся тестовый запуск фонтана в сквере "Слава аэропорта" для проверки функционала сооружения.

Фото: пресс-служба Управления экологии и окружающей среды города Алматы

Тип нового фонтана – "сухой фонтан". Это когда насосы и система управления находятся под землей или в отдельно стоящем помещении. В такой системе вода не связана с электричеством, а в этом и заключается безопасность для детей и желающих освежиться под струями воды.





Данный фонтан будет обслуживаться подрядной организацией ТОО "Эко Алматы".

Следует отметить, что в Алматы большинство фонтанов настроены именно по этой современной технологии: они не имеют видимой чаши, вода бьет с поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар. По мнению эксперта, сухие фонтаны являются самыми безопасными, так как технология строительства таких гидротехнических сооружений предполагает размещение всех трубопроводов и специального фонтанного оборудования в недоступной для пользователя зоне фонтанной чаши, размещенной под настилом.

Фото: Zakon.kz

Материал по теме Разбудить источник: как в Алматы готовят к запуску фонтаны

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Алматинские фонтаны – неотъемлемая часть городской среды и архитектурного облика мегаполиса. В большей степени благодаря фонтанам город многие годы дарит в жаркие летние дни комфорт отдыхающим в одном из самых зеленых городов Казахстана.