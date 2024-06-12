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Проиграл в казино и карты 250 млн тенге: в Кызылординской области осудили мошенника на 6,5 лет

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 17:58 Фото: Zakon.kz
В Кармакшинском районном суде Кызылординской области на 6,5 лет осудили мошенника. Он брал деньги у бизнесменов и обещал им выигрыши в тендерах, передает Zakon.kz.

Эта история с "помощью" в тендерах началась в 2023 году. Предприимчивый 26-летний житель Кызылординской области решил разбогатеть на госзакупках. Ранее с 2019 по 2023 год он работал в ТОО "Байконурэнерго" и занимался как раз тендерами. Поэтому он стал искать среди своих знакомых желающих обогатиться на участии в тендерах компании, в которой он работал раньше. И таких, как выяснилось, оказалось немало. Все они хотели получить тендеры на газификацию региона.

Как рассказали в Кармакшинском районном суде, на предложение мошенника в разное время откликнулись пять предпринимателей.

"Каждый из них отдал подсудимому большие суммы, от 47 млн тенге до 80 млн тенге, а всего мошенник получил более 250 млн тенге. Взамен писал расписки, обещал прибыль и обещал стать инвестором. Прошло несколько месяцев, но никаких продвижений в тендерах бизнесмены не увидели. Поэтому они обратились в суд. Уже в суде подозреваемый признался, что никакой помощи он бизнесменам не мог оказать. Максимум – мог правильно оформить документы для участия в этих тендерах, но на результат никак не мог влиять, даже за те миллионы тенге, которые он получил", – пояснил завканцелярией районного суда Ербол Матжанов.

Подсудимый тратил полученные им миллионы на покрытие долгов и игры в казино.

"Тратил он немалые суммы. У кого-то брал 62 млн тенге, у кого-то – 60 млн тенге. Он чистосердечно раскаялся и вернул потраченное потерпевшим", – сообщили в Кармакшинском районном суде.

Подсудимый признан виновным по п. 2 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Его осудили на 6 лет и 6 месяцев. Такой же приговор оставили и в областном суде после того, как подсудимый подал апелляционную жалобу. Приговор вступил в законную силу.

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