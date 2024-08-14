За взятку люцерной полицейские лишились свободы в Кызылординской области

В Кармакшинском районе Кызылординской области осудили двух полицейских. Каждому из них дали два года лишения свободы, передает Zakon.kz.

Согласно материалам уголовного дела, на территории района в одном из крестьянских хозяйств работали граждане Узбекистана.

Как рассказали в Кармакшинском районом суде, один из подсудимых, увидев их работающими на полях, предложил свое покровительство над трудовыми мигрантами. За это руководство хозяйство выдало ему 200 тюков люцерны. Второму подсудимому тоже дали 200 тюков люцерны. В итоге крестьянское хозяйство понесло ущерб в 400 тюков зеленого корма, оцененных в 160 тысяч тенге. Так бы и продолжалась эта история с покровительством, если бы не заявление фермера в полицию.

"По факту было заведено уголовное дело, и далее состоялся суд. Теперь уже бывших подполковника и майора судили по ч. 1 статьи 366 УК РК, лишили пожизненно воинских званий. Также они пожизненно не смогут занимать определенные должности", – сказал руководитель администратора Кармакшинского районного суда Ербол Матжанов.

Приговор в законную силу не вступил.