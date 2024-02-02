Адвокату из Кызылординской области дали пять лет за вымогательство

В Кызылординской области вступил в силу приговор суда в отношении адвоката, которого осудили на пять лет по обвинению в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кызылординской области 2 февраля, члена региональной коллегии адвокатов признали виновным по п. 2 ч. 3 ст. 194 УК РК (вымогательство с целью получения имущества в крупном размере).

Следствие установило, что адвокат много раз вымогал чужое имущество, угрожая в противном случае обнародовать информацию, которая могла нанести серьезный ущерб интересам потерпевших и их близких.





"В частности, адвокат требовал с бухгалтеров 13 школ и районного отдела образования передать ему в общей сложности 6 млн 900 тыс. тенге, грозясь в противном случае обратиться в областной департамент внутреннего государственного аудита с заявлением о проверке их деятельности", – говорится в сообщении прокуратуры.

В конце концов юриста задержали и отправили под суд по уголовному обвинению. В суде его вину доказали за счет множества доказательств, от свидетельских показаний до квитанций о переводе денег и заключений экспертов. Адвокат подал апелляционную жалобу, но судебная коллегия по уголовным делам Кызылординского областного суда не стала отменять приговор нижестоящей инстанции. Вердикт вступил в законную силу.

Ранее в Алматы оставили в силе приговор в отношении обвиняемых по делу финансовой пирамиды Mudabarah Capital.