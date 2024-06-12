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Первый урожай арбузов отправили из Казахстана в Россию

Туркестанская область, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 02:30 Фото: gov.kz
Первые арбузы отправили в Россию из Жетысайского района Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима Туркестанской области, требующий особого ухода сорт арбуза "Виктория" был посажен в сельском округе Атамекен в начале апреля. Теперь, когда работниками крестьянского хозяйства проведены и продолжают проводится агротехнические мероприятия и капельное орошение, они рассчитывают исключительно на хороший урожай.

Плоды такой трудовой деятельности в крестьянском хозяйстве сейчас оценивают в 150 – 170 тенге за кг. И это при том, что расходы в этом году превышают прошлогодние.

"Первую продукцию сейчас отправляем в Россию. Потом направим в другие регионы по запросу", – поделился председатель крестьянского хозяйства Асан Мубинов.

Днями ранее были проведены важные переговоры по привлечению корейских инвестиций в Туркестан.

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