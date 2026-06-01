Арбузы из Туркестанской области отправились на экспорт

На днях туркестанские фермеры отправили на экспорт 220 тонн арбузов, сообщает Zakon.kz.

Это была первая партия арбузов на экспорт, передает "24.kz". Урожай поставляют в Россию и в крупные города Казахстана.

Со слов фермера Тимуржана Дадаева, применение именно системы капельного орошения позволила ему получить урожай за 65 дней после посева.

"В области дынями засеяно 42 тыс. гектаров, арбузами – 20. Уже собрали 600 тонн арбузов. В первую очередь мы обеспечиваем внутренний рынок, затем отправляем продукцию на экспорт. Первые 220 тонн поставили в Россию", – рассказал руководитель отдела областного Управления сельского хозяйства Ерсултан Кадырбек.

Первые плоды дыни в Жетысайском районе стали получать еще 15 мая. Благодаря высокому спросу покупателей, фермеры получают хорошую прибыль.

