Учителя и врачи под прицелом мошенников в Казахстане
Фото: pixabay
В Казахстане мошенники стали обманывать работников учебных организаций и медицинских учреждений, сообщает Zakon.kz.
Как следует из сообщения полиции ЗКО, в последнее время участились случаи посягательства со стороны интернет-мошенников в отношении врачей и преподавателей учебных заведений.
"Преступники, предварительно установив фото руководителя организации в приложениях WhatsApp и Telegram, от их имени пишут работнику данной организации, что ему позвонят сотрудники Комитета национальной безопасности и необходимо исполнить их указания. Затем преступники звонят будущей жертве и, представляясь сотрудниками КНБ, вводят в заблуждение информацией о проведении ими банковских операций по финансированию террористической деятельности. Используют поддельные документы", – рассказали в полиции.
Пользуясь растерянностью жертвы, мошенники склоняют перечислить имеющиеся на счетах деньги. А если их нет, взять кредит и перечислить на заранее приготовленный ими якобы безопасный счет. Затем эти деньги крадут.
Ранее мы рассказывали о виде мошенничества, при котором казахстанцам звонят или пишут в WhatsApp якобы медработники.
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