Ливень в Астане: акимат сделал заявление

Мощный ливень 25 мая прошел в Астане. В столичном акимате прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, на сегодняшний день система ливневой канализации столицы состоит из 18 очистных сооружений и одного пруда-накопителя, 610,8 км магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, которые обеспечивают отвод поверхностных стоков с территории площадью более 16,7 тыс. га, передает официальный сайт акимата Астаны.



В период с 2019 года по 2023 год в городе построено и реконструировано более 400 км сетей магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, 9 насосных станций и 4 очистных сооружения.

В акимате объяснили причины подтопления по двум основным участкам.

Район новой Меги:

Подтопление улицы 29/2 произошло вследствие незаконной врезки и сброса грунтовой воды в сети ливневой канализации по проспекту Хусейн бен Талал строительными организациями. Общий объем незаконного водопонижения производился с мощностью 4000 м3/час. В настоящий момент устанавливается собственник, осуществляющий сброс. Материалы будут переданы в природоохранную полицию.

Проспект Туран:

Работа канализационного коллектора по пр. Туран и ул. Улы дала перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, что приводит к его переполнению. В том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы и т.д, что приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений. Данный объект был построен 16 лет назад. На месте (на перекрестке пр. Туран и Улы дала) работают более 40 единиц спецтехники. Ситуация находится под контролем.

Кроме того, ранее акиматом в районе пр. Туран началось строительство еще одного магистрального канализационного коллектора. Его протяженность – 8 км, что больше протяженности существующего коллектора. Полное завершение магистрального канализационного коллектора планируется осенью текущего года. Часть работ уже завершена.

"В 2023 году завершена реализация трех проектов по строительству систем ливневой канализации, в рамках которых построено более 10 км магистральных и разводящих коллекторов ливневой канализации", – говорится в сообщении акимата.

В городской администрации отметили, что в этом году продолжаются работы по пяти проектам ливневой канализации, из которых планируется завершить три. В рамках данных проектов будет проложено более 5 км коллекторов и завершено строительство очистного сооружения в районе нового ж/д вокзала. Также ведется проектирование 8 объектов по строительству сетей и сооружений ливневой канализации.

"Также отметим, что в настоящее время готовится к разработке технико-экономическое обоснование "Развитие системы ливневой канализации в города Астане до 2035 года", – заключили в акимате.

Ранее сообщалось, что мощный ливень 25 мая затопил мостовую в Шымкенте.

